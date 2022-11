Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O mais recente é que a próxima geração de consoles de jogos, que chamaremos de PlayStation 6 e Xbox Series X 2 por enquanto, não será lançada por muitos anos - 2028 na melhor das hipóteses.

Declarações argumentando os méritos e as armadilhas do acordo, como apresentadas tanto pela Sony quanto pela Microsoft, sugerem que um ciclo típico de consoles é de oito anos e, como os Xbox Series X/S e PS5 foram lançados em 2020, isso significa que temos mais seis para esperar:

"A próxima nova geração de consoles não deverá ser lançada antes do outono de 2028, no mínimo", diz a Microsoft em resposta às preocupações da Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido.

A CMA argumenta que a compra da Activision e, especificamente, da franquia Call of Duty poderia impactar a escolha do consumidor quando se trata de sua próxima compra de consoles:

"[É provável que seja sentido especialmente no lançamento da próxima geração de consoles, onde os gamers tomam novas decisões sobre qual console comprar", inclui em seu relatório.

No entanto, a Microsoft aponta para o fato de que qualquer impacto desse tipo está "a muitos anos de distância".

Também foi recentemente afirmado pela empresa proprietária do Xbox que ela fez uma oferta à Sony para manter a Call of Duty nos consoles PlayStation por mais uma década (embora a CMA tenha publicado documentos que ainda afirmam "até 2027").

Infelizmente, parece que esta compra por trás e por diante está programada para ser executada - talvez até mesmo consigamos novos consoles antes que seja feita.

Escrito por Rik Henderson.