Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Segundo informações, a Sony reduzirá os preços de seus níveis de assinatura da PlayStation Plus em 25% para a Black Friday.

Leaker billbil-kun, que regularmente, vaza com precisão os jogos mensais do PS Plus a serem oferecidos a cada mês, afirma que a PlayStation oferecerá suas diferentes camadas com um quarto de desconto no preço normal.

Isso aparentemente se aplicará à taxa anual, em vez de mensal, mas é uma ótima maneira de garantir que você tenha o PS Plus Essencial, Extra ou Premium por pelo menos 12 meses a um preço reduzido.

Ele também alega que o desconto começará em 18 de novembro e irá até 28 de novembro. A própria sexta-feira preta é no dia 25 de novembro.

É a Semana de Segurança Doméstica em Pocket-lint Por Britta O'Boyle · 8 Agosto 2022 É a Semana de Segurança Doméstica toda esta semana em Pocket-lint. Aqui está o que esperar.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Se estiver correto, os preços do negócio serão:

PlayStation Plus Essential: $44,99 / EUR44,99 / £37,99 por 12 meses (geralmente $59,99 / EUR59/99 / £49,99)

PlayStation Plus Extra: $74,99 / EUR74,99 / £62,99 para 12 meses (geralmente $99,99 / EUR99/99/99 / £83,99)

PlayStation Plus Premium $89,99 / EUR89,99 / £74,99 por 12 meses (geralmente $119,99 / EUR119/99 / £99,99)

Os diferentes níveis de PS Plus oferecem benefícios cada vez maiores, com Extra e Premium incluindo acesso a um catálogo de jogos PS4 e PS5 em rápido crescimento. A Premium também oferece acesso a jogos em nuvem e títulos de arquivo do ilustre passado da PlayStation.

Ainda não se sabe se a Sony restringirá os descontos a suas próprias lojas online (in-console) ou se você também será capaz de obtê-los através de varejistas selecionados. Nós o manteremos atualizado.

Você pode saber mais sobre os níveis PS Plus e os jogos oferecidos em nossa extensa lista: Lista de jogos PlayStation Plus, preço e níveis PS Plus Essential, Extra e Premium explicados.

Escrito por Rik Henderson.