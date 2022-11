Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O CD Projekt Red finalmente anunciou uma data de lançamento para sua próxima versão gen do The Witcher 3: Wild Hunt.

Ele estará disponível para PlayStation 5, Xbox Series X/S e na forma aprimorada para PC a partir de 14 de dezembro de 2022.

Aqueles que já possuem o jogo no Xbox One, PS4 ou PC receberão a versão remasterizada gratuitamente como uma atualização para download. Também virá com todo o conteúdo DLC lançado até o momento, incluindo as principais expansões Hearts of Stone and Blood e Wine.

Também haverá uma edição física lançada em data posterior.

As melhorias extras incluem suporte de rastreamento de raios, tempos de carregamento mais rápidos, e uma variedade de mods que serão integrados ao jogo. Haverá conteúdo adicional inspirado no programa Netflix, The Witcher, também.

Os proprietários do Xbox One, PS4 e Nintendo Switch também não perderão coisas novas. As últimas edições da série The Witcher 3 também serão atualizadas com adições e melhorias, incluindo conteúdo inspirado na série Netflix. No entanto, isso virá em uma data diferente para a próxima versão gen detalhada acima.

Um evento dedicado REDstreams será apresentado ao vivo no Twitch na próxima semana, com alguns dos novos recursos e conteúdo a serem mostrados pela primeira vez.

