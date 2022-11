Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os jogos Horizon provaram ser tão populares entre os fãs de PS4 e PS5 que há um spinoff PSVR2 a caminho. E também pode ser acompanhado por um MMORPG.

A Sony pode já ter iniciado um trabalho secreto em um novo MMORPG baseado nos populares jogos PlayStation Horizon, se um novo relatório for algo a ser feito. Diz-se que a empresa está em contato com a NCSoft, com esta última encarregada de realmente criar o título. E embora a empresa tenha parado de confirmar a notícia, ela também não a pôs exatamente na cama.

A notícia vem de um site de notícias financeiras chamado MTN que perguntou à NCSoft sobre o projeto, chamado de "Projeto H". A resposta foi simples, com a NCSoft dizendo que "é difícil confirmar informações sobre projetos não publicados que estão atualmente em desenvolvimento".

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A franquia Horizon começou com o título PS4 Horizon Zero Dawn em 2017 e foi apoiada com uma sequência Horizon Forbidden West no início deste ano. Há um spinoff vindo para o PSVR2 também, mas falar de um MMORPG é tudo novo. E é um conceito interessante considerando que não havia absolutamente nenhum componente multiplayer em nenhum dos outros jogos a ter sido lançado até agora.

Alguma coisa, no entanto, está em andamento. As vagas de emprego da NCSoft fazem referência ao "Projeto H" e incluem uma pedindo que as pessoas trabalhem em "interações sociais para criar relacionamentos duradouros". Outro trabalho mostra a empresa contratando um escritor sênior.

É claro que não há sinal de quando este jogo sem título chegará, e há muito tempo para que ele também possa ser despedido. Mas a perspectiva de um MMORPG baseado em Horizon? Definitivamente, estamos aqui para isso.

Escrito por Oliver Haslam. Edição por Britta O'Boyle.