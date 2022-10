Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - God of War Ragnarök será lançado para PlayStation 5 e PS4 em 9 de novembro de 2022 e você poderá ler nossa revisão em profundidade no dia anterior, quando os embargos globais forem levantados.

Estamos autorizados a lhe dizer que, a partir das primeiras cinco horas de jogo, está se formando para ser um dos melhores jogos de primeira viagem da Sony em muitos anos e um verdadeiro título de vitrine para o PS5. O que não revelaremos são quaisquer spoilers, mas você pode achar difícil evitá-los completamente, especialmente em plataformas de mídia social, pois os varejistas enviaram o jogo acidentalmente para alguns jogadores até 10 dias antes da data oficial de venda.

É algo que o diretor criativo do jogo, Cory Barlog, está fumegando: "Um varejista que vende o jogo duas semanas antes do lançamento. Tão decepcionante", ele tweeted.

"Desculpe a todos que você tenha que se esquivar dos spoilers se você quiser jogar o jogo com frescor. completamente f**** estúpido você tem que fazer isso. Isto não é nada como nenhum de nós no [Estúdio Santa Monica] queria que as coisas fossem".

Outros membros da equipe de desenvolvimento sugeriram que você fique longe da Reddit e do YouTube até a próxima semana.

Deus da Guerra Ragnarök é uma seqüência da reinicialização de 2018 e ocorre três anos após o término desse jogo. Ele aumenta os elementos de ação e RPG, com combate afinado e visual de até 120fps no PS5.

É tudo o que diremos sobre isso por enquanto. Certamente, não queremos estragar as surpresas nós mesmos.

Escrito por Rik Henderson.