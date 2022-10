Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Comprar um jogo, um pouco de conteúdo para download, um filme ou qualquer outro item digital da PlayStation Store não tem que ser uma escolha irreversível - a Sony tem um sistema de reembolso para permitir que você receba seu dinheiro de volta.

Você pode até mesmo obter dinheiro de volta na compra de uma assinatura PlayStation Plus, se você agir a tempo.

Dentro de 14 dias após fazer sua compra, você pode obter seu dinheiro de volta sem nenhuma pergunta, com uma condição enorme: você não pode baixar o item em questão, porque no segundo em que começar a fazer isso, você perderá a capacidade de obter um reembolso.

Isso significa que você vai querer desligar os downloads automáticos nas configurações do seu console para lhe dar a melhor chance de obter um reembolso em uma compra sobre a qual você não tem certeza.

Isto significa que a pré-encomenda também pode ser um pouco complicada - se você pré-encomendar dentro de 14 dias após o lançamento do jogo, você pode obter um reembolso em qualquer ponto dentro de 14 dias de sua pré-encomenda real.

Se você fizer a pré-encomenda antes desse prazo, entretanto, você pode obter um reembolso a qualquer momento antes do lançamento do jogo.

No entanto, como você realmente coloca isto em ação? Continue lendo

Como obter um reembolso da PlayStation Store

Infelizmente, a Sony não torna isto muito fácil como está - você só pode iniciar um pedido de reembolso visitando a página de Pedido de Reembolso no site PlayStation, seja em um desktop ou no navegador de internet do seu celular.

Esta página convida você a "Contatar o Suporte PlayStation", e clicando nessa opção, você será levado a uma página onde você pode selecionar "PS Store & Refunds" entre algumas opções. Isto adiciona um conjunto adicional de opções, onde você pode clicar em "PlayStation Store Reembolsos".

Finalmente, isto lhe dará a opção de iniciar uma conversa on-line com o "Assistente de Reembolso", e a partir daí você poderá dizer o que deseja reembolsar.

Eles lhe farão algumas perguntas relevantes e se você não tiver feito o download do conteúdo, ou deixar passar 14 dias, você deverá estar bem para que seu reembolso seja autorizado e processado.

