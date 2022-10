Como consertar um disco PS5 encravado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A PlayStation 5 é um console poderoso, mas ainda depende de um mecanismo que existe de uma forma ou de outra desde a PlayStation original - um leitor de discos.

Obviamente graduamos de CDs até 4K de qualidade Blu-Ray, mas a mecânica envolvida é bastante similar, e isso faz com que haja um grande potencial: os discos ficam presos.

É um mal-estar comum, e que pode ser diabólico para consertar se você não souber como. Felizmente, existe na verdade uma maneira relativamente fácil de tirar um disco preso de seu PS5.

Como consertar um disco PS5 preso

Uma das conhecidas características ocultas da PlayStation 5 é que você pode remover completamente suas placas faciais - quer você esteja esperando fixar novas placas como as feitas pela Dbrand, ou porque você está adicionando uma opção de armazenamento expandida com um novo SSD.

Esta é a chave para remover um disco preso - se você retirar a placa frontal na lateral com o drive do disco, você pode acessar o drive em si.

Uma nota muito importante é que tudo isso tem que ser feito quando o PS5 estiver completamente desconectado da alimentação, para ter certeza de que é seguro.

A superfície do drive que você pode ver tem alguns parafusos que o prendem, mas um deles é marcado por um adesivo preto. Esta é nossa ferramenta - girar este parafuso com uma chave de fenda no sentido horário irá ejetar o disco manualmente, pouco a pouco.

Este método não anula sua garantia, por isso é uma ótima opção em uma pitada. Você pode conferir um ótimo vídeo do processo pelo What Happens When, abaixo, para um guia mais visual.

