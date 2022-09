Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - PlayStation anunciou um novo programa de fidelidade em meados de 2022, que deverá tornar ainda mais envolvente o uso de consoles e serviços PlayStation ao longo do tempo - PlayStation Stars.

O serviço foi lançado na Ásia, com datas de lançamento iminentes no resto do mundo, por isso temos todos os detalhes chave sobre ele, aqui mesmo.

O que é PlayStation Stars?

PlayStation Stars é um novo programa de fidelidade que a Sony está lançando, permitindo que os jogadores da PlayStation se inscrevam para ganhar recompensas por completar desafios de vários níveis de complexidade, como uma forma de engajá-los ainda mais nos jogos.

O programa é separado da PlayStation Plus, a plataforma multiplayer e online da Sony - você não precisará pagar pela PlayStation Plus para se qualificar para PlayStation Stars, o que é ótimo. Você precisará assinar sua conta, porém, já que não há nenhuma inscrição automática neste momento.

Por enquanto, não há limitações de hardware, portanto você não precisa nem mesmo de uma PlayStation 5 ou PlayStation 4 para se inscrever.

Quando a PlayStation Stars está disponível?

PlayStation Stars já foi lançada na Ásia, incluindo o Japão - foi lançada em 29 de setembro de 2022, então se você estiver nessa área deve verificar seu aplicativo PlayStation para ver se ele tem uma nova seção para explorar e se inscrever.

Para outros territórios, a Sony deu as datas de lançamento abaixo:

América do Norte e do Sul: 5 de outubro (horário local)

Europa, Austrália e Nova Zelândia: 13 de outubro (horário local)

Isto significa que todos devem ter acesso dentro das próximas semanas, à medida que o serviço for se desenvolvendo mais amplamente.

Como aderir à PlayStation Stars

Uma vez lançado o programa em sua área, você deverá ser capaz de inscrevê-lo através do aplicativo PlayStation, onde ele terá uma seção.

Entretanto, você também poderá fazer isso através do site principal da PlayStation.

Como posso ganhar prêmios com as PlayStation Stars?

As estrelas oferecerão desafios e missões regulares para participar, algumas das quais são tão simples quanto jogar qualquer jogo uma vez por mês. Outras estarão mais envolvidas, pedindo que você resolva enigmas para descobrir quais jogos você tem que jogar em que ordem, por exemplo.

A conclusão de missões pode lhe render uma variedade de recompensas, sobre as quais você poderá saber mais abaixo.

A PlayStation diz que novas campanhas para participar serão acrescentadas às Estrelas com bastante regularidade, portanto, você deve ter coisas para fazer o tempo todo.

Além disso, você também receberá um dos quatro níveis de status com base em quantos jogos você possui e quantos troféus você ganhou neles.

Quais são as recompensas das PlayStations Stars?

A Sony detalhou três tipos principais de recompensas que serão ganhas através das PlayStation Stars.

O primeiro é o mais simples - pontos que você pode gastar na PlayStation Store para obter presumivelmente descontos bastante pequenos em qualquer jogo ou DLC que você estiver comprando.

O segundo é o acesso a produtos físicos reais na PlayStation Store, o que parece divertido.

Finalmente, a terceira opção consiste em colecionadores digitais, ativos que não têm nada a ver (para ser claro) com NFTs ou tecnologia blockchain. Ao contrário, são apenas pequenos itens digitais legais que você pode ver e apreciar com base em suas franquias PlayStation favoritas.

Você poderá exibi-los em uma seção do aplicativo PlayStation, mas eles não são comercializáveis ou de qualquer forma resgatáveis, então eles são apenas para você desfrutar em particular.

Como posso resgatar meus pontos PlayStation Stars por recompensas?

O PlayStation Stars é acessado principalmente através do aplicativo PlayStation em seu telefone, embora um aplicativo de console venha a seguir.

Você pode verificar seu total de pontos e resgatá-lo por recompensas, abrindo o aplicativo e seguindo as etapas abaixo.

No aplicativo PlayStation, clique em seu perfil Sob esse menu, toque em PlayStation Stars Toque no Catálogo de Prêmios

Isto permitirá que você veja todas as recompensas disponíveis para você.

Se você estiver procurando por mais para fazer em sua PlayStation 5, confira nossa lista dos melhores jogos disponíveis no console carnudo.

O que são as PlayStation Stars

Finalmente, um rápido esclarecimento - PlayStation Stars é simplesmente o nome do programa de fidelidade. Isso significa que você não ganha realmente nenhuma moeda ou recompensa chamada "Estrelas", neste momento.

Esperemos que isso esclarece alguma confusão!

