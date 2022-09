Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Em seu evento State of Play em setembro de 2022, a Sony revelou alguns jogos que as pessoas não sabiam que estavam descendo a pique, entre os quais o Rise of the Ronin.

Um novo título importante da Equipe Ninja, oferece uma aventura mundial aberta ambientada no Japão do século 19, e parece bastante suntuoso. Aqui estão todos os detalhes que você precisa saber.

Data de lançamento do Ronin

A ascensão do Ronin ainda está longe - seu primeiro trailer pode parecer bem polido e conter muitos vislumbres de jogabilidade, mas o jogo só sairá em algum momento em 2024, de acordo com a Equipe Ninja.

Isso significa que ainda há muito tempo para que ele seja polido até um brilho, e talvez não tenhamos muito mais informações sobre ele por algum tempo enquanto os desenvolvedores continuam a fazer seu trabalho.

Elevação das plataformas Ronin

A ascensão do Ronin foi anunciada como um console exclusivo para a PlayStation 5, o que significa que você não poderá desfrutá-lo em consoles Xbox - a menos que esse acordo comprove cobrir apenas um determinado período de tempo.

Isto também deixa algum espaço para uma versão para PC, mas imaginamos que levará algum tempo até que isto fique esclarecido, já que ainda estamos muito longe da janela de lançamento que a Team Ninja nomeou.

Elevação do trailer Ronin

Até agora só houve um único trailer para Rise of the Ronin, mas é mais detalhado do que você esperaria para um jogo que ainda está a dois anos do lançamento.

Ele apresenta uma mistura de filmagens no motor e cut-scenes, aparentemente, mas nos dá uma visão bastante sólida do mundo que estaremos explorando e da linha do tempo em que seremos lançados.

A ascensão da história do Ronin

O jogo é ambientado durante o crepúsculo da era Edo do Japão, no século XIX. Este período foi chamado Bakumatsu, e é marcado por surtos de doenças, guerra civil e a chegada de interesses de superintendência, como você pode ver pela embaixada americana vislumbrada no trailer.

Jogaremos como o Ronin do título do jogo, sem nenhuma lealdade obrigatória para deixá-lo livre para fazer escolhas enquanto se move pelo mundo.

A equipe Ninja diz que a história será profunda e escura - mostrando "a revolução mais crítica da história do Japão, incluindo os capítulos mais sombrios e feios de que muitos se esquivarão", o que soa como se pudesse ser bastante assustador dados os detalhes históricos sobre as represálias realizadas nesta época.

Aparentemente, teremos a oportunidade de tomar muitas decisões que impactarão a história à medida que ela se desdobra em formas materiais, por isso estamos ansiosos para aprender mais sobre os elementos do RPG em jogo.

A ascensão da jogabilidade do Ronin

Como um jogo da Team Ninja, Rise of the Ronin terá muito combate, sem surpresas, e parece que será impactante e mortal, dados os breves momentos mostrados no trailer da revelação.

O jogo contará com combate katana assim como outras formas de lâmina, mas também se misturará em armas de fogo apropriadas ao período, como demonstrado pela morte de baioneta que você pode ver no trailer.

Isto pode resultar em um interessante sistema de combate onde você pode alternar entre armamento clássico e armamento mais moderno, mas na ausência de imagens reais de jogo completo, teremos que esperar para ter mais noção de como ele funciona.

A ascensão do Ronin também será um mundo aberto, com cavalos disponíveis para cavalgar entre locais, e estamos interessados em ver como seu mundo é grande. A comparação óbvia (provavelmente injusta) será com o Fantasma de Tsushima, que tem feito tão bem para a Sony e para a Sucker Punch. O mundo insular em expansão desse jogo foi uma coisa de beleza, por isso imaginamos que a Equipe Ninja terá a esperança de, pelo menos, igualá-lo.

Escrito por Max Freeman-Mills.