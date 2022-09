PlayStation exec confirma que o PS Plus não receberá lançamentos no primeiro dia

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A abordagem da Sony para o mercado de adesão aos jogos foi bastante lenta, é razoável dizer que demorou um longo tempo para reformular sua oferta PlayStation Plus para competir com o Xbox Game Pass.

Agora que seu recém reorganizado sistema PS Plus está por aí, no entanto, é interessante ouvir PlayStation reiterar que continuará a fazer as coisas de forma um pouco diferente do Xbox.

O grande pomo de discórdia está em torno dos grandes lançamentos, que no Xbox Game Pass caem sem custo extra no primeiro dia, uma situação que a PlayStation não quer replicar.

Em uma conferência recente, o Chefe de Iniciativas de Desenvolvedores Independentes na PlayStation, Shuhei Yoshida, discutiu a recusa da Sony em adicionar grandes lançamentos sem custo extra no dia do lançamento.

Ele disse muito simplesmente, também - "Acreditamos no lançamento premium de um título no lançamento e após talvez seis meses, ou três meses, ou três anos, quando as vendas do jogo caírem, a inclusão neste serviço, PS Plus Extra, pode ajudar a introduzir estes jogos a um público novo e mais amplo".

É um ponto que vale a pena, também - enquanto o Xbox Game Pass acende com razão uma luz em alguns lançamentos que de outra forma poderiam não ser aclamados, também é verdade que a cada mês os jogos saem para o serviço sem grande ondulação, algo que a Sony estaria interessada em evitar.

No entanto, jogos menores ainda podem chegar ocasionalmente mais cedo - afinal de contas, a Stray o fez para obter um sucesso estrondoso no início deste ano. No entanto, não parece que os gostos de God of War Ragnarok ou Spider-Man 2 seguirão em suas pegadas.

