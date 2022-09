Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sony tradicionalmente redesenha seus consoles ao longo de suas respectivas vidas e a PlayStation 5 dificilmente será uma exceção.

De fato, um boato sugere que um novo modelo poderia estar chegando assim que o próximo verão, com uma "revisão" apontada para o "meio do ano fiscal de 2023".

Fontes têm revelado que o novo modelo terá um novo chassi e que a unidade de disco poderia ser substituída por uma alternativa externa, conectada através de uma porta USB-C adicional na parte traseira da máquina.

No entanto, não haverá nenhum aumento de desempenho, com as fontes também informando a Insider Gaming que o novo PS5 terá o mesmo hardware interno.

Essencialmente, parece que o novo modelo será um substituto para o PS5 Digital Edition, mas vendido com um drive adicional. No entanto, poderia ser mais fino e leve, sugere o site.

A mudança também poderia ter sido concebida pela PlayStation a fim de construir mais unidades mais rapidamente, para eliminar os problemas de estoque que têm atormentado o PS5 desde o lançamento.

A Insider Gaming afirma que a Sony procurará fabricar 18,5 milhões de unidades da nova máquina no próximo ano. Isso estará em cima dos 12 milhões de consoles de chassi A-C que a Sony se compromete a fabricar nos próximos meses.

Escrito por Rik Henderson.