Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - PlayStation estreou um novo trailer para sua tão esperada seqüela do Deus da Guerra durante sua última apresentação online do State of Play. Houve outra surpresa também - uma edição limitada do Deus da Guerra: Ragnarök DualSense Wireless Controller.

Ao contrário do controlador DualSense Edge pro que também foi revelado recentemente, a versão God of War é um gamepad PS5 padrão. Entretanto, ele é temático, com um design de dois tons (branco e azul) e embelezado com o urso e a insígnia do lobo, que representa Kratos e seu filho, Atreus.

Os detalhes de preços ainda não são conhecidos, mas as pré-encomendas começarão em 27 de setembro de 2022 para uma data de lançamento em 9 de novembro.

Essa também é a data de lançamento do jogo na PlayStation 5 e PS4. O último trailer para o qual são mostrados alguns dos pontos da história e muitos dos locais extremamente impressionantes.

Atreus é mais adulto no Deus da Guerra: Ragnarök e aparentemente tem um papel muito maior a desempenhar em seus destinos e no de seu pai.

O trailer foi feito a partir das imagens do PS5, que está com bom aspecto e mal podemos esperar para ver mais jogabilidade no futuro próximo.

Se você quiser conferir todo o recente endereço do State of Play, vá até nossa peça sobre ele. Há muitos outros jogos exibidos, incluindo um par de PSVR2.

Escrito por Rik Henderson.