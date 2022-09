Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sony anunciou de forma inteligente uma versão atualizada de seu controlador PS5 no final de agosto de 2022, chamada DualSense Edge.

A plataforma atualizada oferece alguns benefícios agradáveis em comparação com um DualSense normal, portanto, se você estiver no mercado para um novo controlador, você provavelmente vai querer saber a diferença entre as duas versões. Aqui estão todos os detalhes chave.

O DualSense padrão é incrivelmente difundido, e você pode encomendar um de cada vez online. Seu valor nominal é de £59,99 / $69,99 / EUR69,99, mas muitas vezes você pode encontrá-lo para reduções modestas abaixo desse preço.

Em comparação, ainda não temos um preço ou mesmo uma data de lançamento para o DualSense Edge, que ainda não está no mercado apesar de a Sony mostrá-lo com algum detalhe. Assim que soubermos de algum deles, atualizaremos esta seção.

Você pode esperar que a DualSense Edge seja um bom pedaço mais caro que o controlador normal, mas a margem exata é difícil de prever nesta fase.

O que podemos avaliar é a diferença no projeto entre os dois controladores. O DualSense padrão está agora disponível em uma ampla gama de cores, desde um preto furtivo até pinks de néon e blues, para que você possa obtê-lo em uma gama de acabamentos.

Na maioria dos casos, porém, esta cor é uniforme em todo o controlador, com exceção da seção em torno dos polegares. Em comparação, o DualSense Edge quebra as coisas por ser predominantemente branco, mas com um touchpad preto contrastante.

Na face dos controladores, porém, o conjunto de botões é idêntico, e ambos também têm botões de ombro e gatilhos.

Na parte de trás da DualSense Edge, vemos a principal diferença no design. Em primeiro lugar, há dois botões de pás (que podem ser substituídos por botões no estilo de alavanca), para permitir mapear mais controles na parte de trás da almofada.

Em segundo lugar, dois conjuntos de interruptores permitem ajustar a distância de parada do gatilho, para que você não tenha que pressionar os botões de gatilho até o ponto para ativá-los.

Estas são adições importantes que serão imprescindíveis para os jogadores competitivos, e são particularmente úteis em atiradores, permitindo que você faça pressionamentos de botões sem perder o controle sobre sua mira por nem mesmo um segundo.

Uma grande área de preocupação para qualquer pessoa que tenha usado um DualSense durante um longo período de tempo é a reparabilidade - as novas características interessantes que a Sony conectou em seu controlador DualSense levaram anecdotalmente a mais alguns problemas com o desgaste e a quebra.

No entanto, em particular, a deriva do bastão analógico atormenta o controlador, como atormenta tantos outros no mercado.

Isso é algo que não será um problema tão grande para a DualSense Edge, que acrescentou uma nova característica importante na forma de unidades de bastão analógico removíveis e substituíveis. Duas pequenas alavancas na parte inferior do controlador permitem remover cada bastão analógico inteiro, para ser substituído.

Estas unidades de substituição estarão à venda separadamente para que você não tenha que enviar todo seu controlador para um conserto, o que é uma mudança realmente bem-vinda. É claro que não sabemos o que a Sony cobrará por essas substituições, mas é quase garantido que será um processo mais simples do que um reparo de terceiros.

O DualSense padrão é uma caixa de truques divertida, com recursos inteligentes como gatilhos digitais para dar feedback enquanto você os aperta, e hápticos avançados para fazer o controlador vibrar de formas totalmente novas.

Tem um microfone e um alto-falante embutidos ali mesmo em seu controlador, e controles de movimento para que você também possa brincar com opções interessantes de controle.

Tudo isso ainda está incluso no DualSense Edge - não há nada escamoteado, com a Sony, em vez disso, apenas acrescentando mais opções.

Junto com os novos botões, você será capaz de editar o layout de seus botões com fluidez e salvá-los em perfis diferentes para que você possa trocar entre esquemas de controle em tempo real.

Ele também virá com um cabo USB-C trançado que pode travar no controlador para garantir que ele não caia em um momento quente, o que será ideal para qualquer pessoa que jogue em ambientes competitivos.

