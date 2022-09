Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A guerra de palavras sobre a aquisição da Activision pela Microsoft não mostra nenhum sinal de desistência, com Jim Ryan, da PlayStation, o último a fazer uma declaração pública a respeito do processo em andamento.

Isto vem em resposta a uma carta aberta publicada por Phil Spencer do Xbox no início de setembro, na qual ele reiterou a alegação de que o Xbox se comprometeria a manter o Call of Duty na PlayStation em andamento.

-

Jim Ryan sentiu-se claramente obrigado a falar para esclarecer que este compromisso não era um assunto eterno, algo que as declarações do Xbox até agora deixaram ambíguo ao se referir a "vários anos mais".

Ao contrário, a oferta que o Xbox fez mais recentemente manteria a COD na PlayStation por pelo menos três anos após o final do atual período contratual, mas não garante mais nada.

Seus comentários completos, fornecidos ao Gamesindustry.biz, são os seguintes:

"Eu não tinha a intenção de comentar sobre o que entendi ser uma discussão privada de negócios, mas sinto a necessidade de esclarecer o assunto porque Phil Spencer trouxe isso para o fórum público".

"A Microsoft só se ofereceu para Call of Duty para permanecer na PlayStation por três anos após o término do atual acordo entre a Activision e a Sony". Após quase 20 anos de Call of Duty na PlayStation, sua proposta foi inadequada em muitos níveis e não levou em conta o impacto em nossos jogadores. Queremos garantir que os jogadores da PlayStation continuem a ter a mais alta qualidade de experiência em Call of Duty, e a proposta da Microsoft prejudica este princípio".

Caso isto ainda não estivesse claro, as coisas estão aquecendo no processo regulatório em torno da compra da Activision, e tanto a Microsoft como a Sony estão claramente sentindo o calor. A freqüência das declarações públicas só está aumentando, por uma coisa.

Neste caso, Ryan pode muito bem estar corrigindo o registro com base no Xbox usando sua oferta tanto para algumas relações públicas gratuitas quanto para liderar os reguladores no caminho que deseja. Entretanto, a PlayStation também tem pele no jogo, portanto sua resposta é tão cuidadosamente composta para garantir que os reguladores e o público prestem atenção.

Especificações do PS5, data de lançamento, preço e muito mais: as últimas novidades no PlayStation 5 Por Rik Henderson · 17 Setembro 2020 O preço do PlayStation 5, a data de lançamento, até mesmo os detalhes da encomenda agora são conhecidos. Leia mais para descobrir.

Você imaginaria uma garantia de COD chegando à PlayStation perpetuamente simplesmente não vai acontecer, então exatamente onde está o meio-termo será uma questão interessante para que todas as partes possam descobrir.

Escrito por Max Freeman-Mills.