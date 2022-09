Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sony freqüentemente empurra para fora atualizações de software para a PlayStation 5, com algumas fazendo grandes mudanças na experiência do usuário ou nos recursos do console, e outras ajustando pequenos detalhes de backend que realmente não importam para os usuários.

Entretanto, é importante instalá-los para que você esteja executando a versão mais recente, mais eficiente e rica em recursos do software disponível, e muitos jogos não o deixarão jogar on-line até que você se atualize para o software mais recente.

-

Veja como você pode fazer exatamente isso - um guia para atualizar o software de seu PS5.

Melhores ofertas do Prime Day 2022 da Amazônia EUA: Echo, Kindle, AirPods e muito mais Por Chris Hall · 13 Julho 2022 O Amazon Prime Day foi ao ar, com acordos surgindo através de uma gama de produtos. Estamos aqui para orientá-lo para os melhores negócios.

Com facilidade, você sempre saberá quando um novo software estiver disponível para seu PS5, pois você receberá uma notificação sobre ele quando ligar seu console, como você pode ver abaixo. O software pode já ter sido baixado, ou você pode ter que esperar que ele seja concluído.

Uma vez que diz "Pronto para instalar", pressionar "X" nesta notificação é a maneira mais rápida de começar - você será solicitado a instalar o novo software.

O console o avisará que precisará reiniciar após a instalação do software, e o advertirá para não desligá-lo durante este processo.

O software será então instalado, e mesmo as atualizações mais significativas feitas desde que o PS5 foi lançado levaram apenas alguns minutos para serem instaladas, dado seu rápido armazenamento.

Após o reinício, o console terminará o processo de instalação.

Uma vez concluído, você será devolvido à sua tela inicial, e quando voltar a ligar seu controlador, você estará em dia e poderá explorar o novo software do console, ou simplesmente continuar com os jogos.

Se você não estiver vendo uma notificação, mas espera uma atualização de software em breve, você também pode verificar manualmente se há uma atualização.

Para isso, siga estas instruções através do menu do console:

Configurações > Sistema > Software do Sistema > Informações do Console.

Aqui você pode ver a versão do software que está executando, e se ela diz "Atualizado" então você pode descansar tranquilo sabendo que você tem a versão mais recente. Caso contrário, você terá a opção de baixar a atualização mais recente.

De vez em quando, a Sony lança uma versão beta de seu software PS5, deixando um grupo limitado de jogadores testar novas características antes de lançá-las a todos.

Isso pode parecer bastante exclusivo, mas você pode facilmente se inscrever na lista para estas atualizações, sem nenhuma garantia de que você será selecionado a cada vez.

Para se inscrever, vá para a página de inscrição aqui - www.playstation.com/en-gb/ps5/ps5-beta-program-sign-up/. Você precisará inscrever-se em sua conta PlayStation para concluir o processo.

Escrito por Max Freeman-Mills.