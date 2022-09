PS5 vai camuflar com novos acessórios de coleta de camuflagem

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sony anunciou um trio de acessórios da PlayStation 5 em um tema de camuflagem cinza, incluindo placas laterais para o próprio console.

A coleção também inclui o primeiro controlador DualSense que não é uma cor simples e plana. Há também uma versão camuflada do fone de ouvido Pulse 3D.

Segundo o Blog da PlayStation, o padrão foi reimaginado pela equipe de design para um "toque mais fresco, mais contemporâneo". As formas do PlayStation foram incorporadas à estética. Ele nos lembra as versões camufladas do controlador DualShock 4 lançado aproximadamente na metade do auge do PS4. Esperamos que a Sony também o libere em outras opções de cores.

As tampas do console lateral estarão disponíveis tanto para o PS5 padrão quanto para o Digital Edition.

As pré-encomendas para a coleção de camuflagem cinza começarão em 15 de setembro, com o controlador DualSense e as capas dos consoles a serem enviados globalmente a partir de 14 de outubro. A edição especial de fones de ouvido Pulse 3D seguirá em dezembro.

O acesso antecipado também estará disponível para clientes nos EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Você precisa verificar a própria loja on-line da PlayStation para obter mais detalhes mais perto da hora.

A notícia vem depois que a Sony revelou um aumento de preço para seus consoles PlayStation 5 em todas as regiões, exceto nos EUA.

Escrito por Rik Henderson.