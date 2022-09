Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Na noite de abertura ao vivo da Gamescom 2022, a Sony aproveitou a oportunidade para anunciar um novo acessório muito empolgante para seus jogadores mais ávidos - o DualSense Edge.

Isto é como uma versão superpotente de seus já impressionantes controladores DualSense, e embala em botões extras, peças intercambiáveis e muito mais. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o próximo controlador.

-

Vamos tirar as más notícias do caminho imediatamente - ainda não sabemos quando a DualSense Edge será lançada, nem temos um preço para isso. A Sony revelou o controlador, mas não especificou nenhum desses dois fatores principais.

Com base em nossa ampla experiência com controladores de terceiros, porém, podemos fazer algumas estimativas. Dado que o padrão de varejo DualSense é de £59,99 ou $69,00, esperaríamos um aumento decente para as características que a Edge oferece, portanto, não se surpreenda se estiver acima de cerca de £150 ou $160 (mesmo que isso possa ser um desejo).

Se esse fosse seu ponto de preço, ele subcotaria muitas opções de terceiros como Scuf ou AimControllers, então achamos que seria inteligente, mas não há garantias de que essa será a abordagem.

Na frente da data de lançamento, não estamos equipados para estimar quando o controlador chegará, mas se fosse em 2022 suspeitamos que a PlayStation teria dito o mesmo, então prepare-se para um lançamento em algum momento em 2023.

Se você olhar o DualSense Edge de frente, ele realmente não parece muito diferente de um DualSense normal, embora tenha um touchpad preto ao invés de um branco como o modelo normal.

É claro que esse controlador se sentirá muito semelhante na mão, o que é uma coisa boa, dada a excelente ergonomia do DualSense padrão.

Há duas dicas sobre uma grande diferença, no entanto, quando você olha sob cada polegar, onde você pode ver uma pequena chave múltipla. Este é um nível que permite remover cada unidade de polegar inteiramente do controlador, uma enorme mudança quando se trata de reparabilidade.

Dado que o desvio do stick prejudicou o DualSense (e a maioria dos controladores modernos), isto significa que você poderá comprar apenas uma unidade de stick de substituição na PlayStation para substituí-lo, sem precisar de um especialista para desmontar seu controlador.

Isso é bom para a longevidade, mas quando se trata de jogabilidade as mudanças realmente grandes estão na parte de trás do controlador.

Primeiro, e mais obviamente, há dois botões extras na parte de trás, por padrão a forma de pequenas pastilhas de pastilha, embora você possa trocá-las por versões em forma de alavanca, se preferir. Estes serão remapeáveis, assim como todos os botões do controlador, e lhe permitirão obter um melhor esquema de controle para jogos onde você deseja acesso rápido a certos botões.

Você também pode trocar entre diferentes perfis de botões na hora, o que lhe permitirá definir facilmente diferentes modos para diferentes jogos.

Mais impressionantemente (tendo testado outros controladores) são aqueles pequenos interruptores para mudar a distância de deslocamento nos gatilhos do teclado - ter paradas variáveis para facilitar o disparo, ao mesmo tempo em que ainda é possível usar o feedback táctil do DualSense e a tensão do gatilho, é uma ótima combinação que não muitas ofertas de terceiros conseguiram.

O DualSense Edge virá com um cabo USB-C trançado que pode travar no controlador para evitar desconexões acidentais, o que é ótimo para o jogo competitivo em cenários ao vivo. Terá também três conjuntos de punhos de polegar para aqueles que gostam de ter punhos diferentes em seus bastões.

O maior concorrente no mercado neste momento para a DualSense Edge é o Scuf Reflex, que já foi totalmente testado e revisado.

É também uma opção de grau profissional, e embora ainda não tenhamos ido direto ao Edge, apenas do ponto de vista do projeto existem algumas diferenças a serem resumidas.

Por exemplo, Scuf permite que você personalize enormemente o visual de seu controlador, como você pode ver em nossa versão colorida. No momento, a Sony não disse que oferecerá nada parecido com isto.

Outra diferença é que o controlador Scuf tem quatro botões de retorno, em vez de dois, para que você possa refazer. Entretanto, você não pode refazer cada botão do controlador - apenas estes botões de retorno.

Scuf oferece gatilhos clicky zero para o Reflex, mas eles são um extra e você não pode ter gatilhos normais e clicky para alternar entre eles, tornando-o uma escolha única entre os dois. Isso é uma enorme vantagem para a DualSense Edge, em nossos livros.

Seremos capazes de dar uma noção mais completa de se o Edge sai por cima, uma vez testado, mas, por enquanto, isso é uma visão geral de algumas grandes diferenças entre os controladores.

Escrito por Max Freeman-Mills.