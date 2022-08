O novo PS5, mais leve, está alegadamente à venda na Austrália

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Uma nova versão da PlayStation 5 é reportada como tendo atingido lojas na Austrália.

O modelo PS5 CF-1200A, modelo CF-1200A, teria chegado aos varejistas japoneses em meados de setembro, mas parece ter sido enviado primeiro aos varejistas australianos.

Diz-se que é mais leve, com o novo console baseado em disco listado como 300g a menos do que seu equivalente a 2021. E, considerando que a edição de lançamento foi ainda mais pesada, a nova PlayStation é 600g mais leve do que no primeiro dia.

Uma nova versão do PS5 Digital Edition (CFI-1202B) também foi vista nas prateleiras. Esse modelo também é mais leve do que sua variante anterior - raspando 200g do peso total.

Não há outras diferenças óbvias, no entanto. Sabe-se que a Sony tem trocado peças a fim de aumentar a produção e eliminar a escassez de estoque que tem atormentado o console desde o lançamento. Isso incluiu um novo dissipador de calor no modelo lançado anteriormente. Ainda não se sabe quais peças foram trocadas desta vez.

Ao reduzir o peso, os custos de transporte do fabricante também podem ser reduzidos, embora nenhuma economia esteja sendo repassada aos clientes.

Recentemente a Sony aumentou o preço da PlayStation 5 e da PS5 Digital Edition em todas as regiões, economizando para os EUA. Um PS5 padrão no Reino Unido, por exemplo, não custa mais 30 libras - a 479,99 libras.

Escrito por Rik Henderson.