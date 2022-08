O PS5 recebe um controlador profissional, o DualSense Edge

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sony nos tratou com um anúncio surpresa na noite de abertura ao vivo da Gamescom, na forma de um controlador profissional para o PS5.

É chamado de DualSense Edge, e é um controlador profissional ultra personalizável da Sony.

O novo controlador permite que você refaça ou desative botões específicos, bem como ajuste fino da sensibilidade do bastão analógico e zonas mortas.

Você também é capaz de salvar vários perfis de controle e trocar facilmente entre eles. Isto significa que você sempre tem sua configuração perfeita à mão, não importa qual jogo você esteja jogando.

Esteticamente é similar ao controlador padrão Dualsense, mas as adições o fazem rivalizar com os controladores da série Xbox Elite.

Um botão Fn permite que você acesse controles ainda mais profundos como volume, perfis e chat, sem precisar sair do jogo.

Haverá três estilos de ponta de bastão permutável: padrão, domo alto e domo baixo.

As pás traseiras também são passíveis de troca, com dois estilos disponíveis.

Se por acaso você desgastar completamente seu bastão analógico, você pode simplesmente trocar o módulo inteiro, dando ao controlador um novo sopro de vida.

O controlador é sem fio, mas também vem com um cabo USB-C trançado que pode travar no controlador, garantindo que você permaneça ligado durante as sessões aquecidas.

Ainda não há notícias sobre a data de lançamento ou o preço, mas estamos ansiosos para saber mais.

Escrito por Luke Baker.