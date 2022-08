Um lançador de PC PlayStation poderia estar nas cartas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sony poderia em breve introduzir seu próprio lançador de jogos para PC, para circum-navegar os jogos como o Steam e a loja Epic Games.

As referências a um "lançador de PC PlayStation" foram encontradas nos arquivos do Homem-Aranha Remasterizado para Windows da Marvel. Isto poderia permitir ao gigante dos jogos vender e lançar diretamente seus títulos de PC de primeira viagem.

Também foi descoberto recentemente que os jogos da Sony para Windows também poderiam adicionar em breve a integração à PlayStation Network. Isso permitiria aos titulares de contas PSN desfrutar de muitos dos benefícios atualmente oferecidos aos proprietários de PlayStation 5 e PS4, tais como recompensas.

Mais uma vez, os arquivos no Spider-Man mostram múltiplas referências ao próximo recurso, com "PNAccountLinked" e "PSNLinkingEntitlements" entre as palavras-chave minadas.

Em resumo, a Sony parece estar apostando tudo em jogos de PC. A empresa também anunciou recentemente sua própria linha de fones de ouvido e monitores para jogos de PC. A linha Sony Inzone pode ser usada com a PlayStation, mas funciona melhor quando ligada a uma plataforma de jogos decente.

Ao expandir seu alcance também com a marca PlayStation, ela pode assumir a Microsoft em seu próprio quintal e ser menos dependente das vendas de jogos de console no futuro.

Alguns não ficarão felizes se os títulos de PlayStation PC se afastarem do Steam, mas a pílula pode ser mais fácil de engolir se a integração com a PSN chegar como parte do processo.

Escrito por Rik Henderson.