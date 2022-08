Como desligar seu console, controlador ou microfone PS5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O PlayStation 5 é um console maravilhoso, com alguns jogos inacreditáveis para desfrutar nele, mas pode ser um pouco confuso operá-lo se você estiver apenas começando.

Se você já teve dificuldades para desligar seu console, desligar seu controlador, ou até mesmo silenciar-se nele, temos aqui as dicas que você precisa.

Se você tem seu controlador em mãos, é assim que você desliga seu console.

Pressione o botão PlayStation no meio do seu DualSense No menu rápido, vá até o botão Power e pressione Cross/X No sub-menu, selecione "Desligar PS5".

Depois disso, o console será desligado, embora possa levar alguns segundos até que isto termine.

Se seu controlador não estiver disponível, o PS5 pode, naturalmente, ser desligado manualmente, com os passos abaixo.

Em seu console, procure os dois botões no centro do console (há apenas um na Edição Digital) O maior dos dois botões é seu botão de energia Pressione e segure este botão até ouvir dois bipes

Isto irá desligar o console. Se você soltar o botão após um único sinal sonoro, o console entrará em modo de descanso.

Se é o próprio controlador que você quer desligar, siga os passos abaixo.

Em seu controlador DualSense, pressione o botão PlayStation no meio dos bastões analógicos Navegue no menu rápido até o ícone Acessórios (um sinal de controlador com um medidor de bateria) Pressione Cross/X para ver uma lista de Acessórios Pressione Cross/X em seu controlador na lista, depois selecione "Desligar" para desligá-lo

É isso aí - seu controlador estará desligado neste momento.

O controlador DualSense tem um microfone embutido, que é super prático para quando você não tem um fone de ouvido, mas quer conversar por voz.

É útil, mas e se você quiser silenciá-lo? Felizmente, isto é super fácil.

Logo abaixo do botão PlayStation, no meio do controlador, há um pequeno botão horizontal.

Pressione isto para silenciar você mesmo - é tão fácil assim. O botão ficará laranja quando você estiver emudecido para que você possa acompanhar o status de sua voz.

Escrito por Max Freeman-Mills.