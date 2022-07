Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Bungie agora é oficialmente propriedade da PlayStation, mas isso não a impede de continuar seu trabalho estelar de lançar regularmente atualizações menores e maiores para o Destiny 2.

Ele também continua a organizar seus próprios eventos anuais de exibição, com o próximo anunciado para terça-feira 23 de agosto de 2022.

O estúdio promete detalhar "o que está por vir" para o Destiny e estamos certos de que, como nós, você mal pode esperar para descobrir.

Veja como assistir ao seu desdobramento.

Negócios no Xbox Prime Day 2022 da Amazon Prime Day 2022: Quais são as ofertas da Série Xbox X/S e Xbox One? Por Rik Henderson · 13 Julho 2022 · O Amazon Prime Day está aqui e também há alguns grandes descontos em jogos e acessórios Xbox.

O Destiny 2 Showcase será transmitido em 23 de agosto de 2022, mas ainda não sabemos a hora de início.

Atualizaremos assim que recebermos mais informações.

Esperamos receber o Showcase do Destino 2 de Bungie aqui mesmo no Pocket-lint mais perto da hora.

Alternativamente, também estava disponível no canal oficial do Destiny 2 no YouTube e no Twitter no ano passado. Esperamos o mesmo desta vez, também.

Testemunhe o que está por vir.



23 de agosto de 2022 pic.twitter.com/wlrBjRgdIz- Destiny 2 UK (@DestinyGameUK) 21 de julho de 2022

Até agora, tudo o que temos que passar é o trailer teaser do evento, que foi postado na conta oficial do Destiny 2 no Twitter (como acima).

Intitulado No Escape, ele destaca momentos chave da saga Luz e Escuridão, mas com pouco contexto.

Quanto ao evento em si, podemos extrair algumas pistas do Showcase do ano passado (que você também pode revê-lo abaixo). O pré-show durou pouco mais de uma hora e envolveu membros da comunidade Destiny, seus trabalhos artísticos e muita conversa sobre o Destiny (naturalmente). Houve também uma conversa à lareira com o diretor executivo de criação do Universo do Destino, Luke Smith, e o diretor de visão, Jason Jones.

A parte principal do evento foi os últimos 30 minutos em que Bungie revelou a Rainha Feiticeira e outros jogos adicionais e eventos futuros. É altamente possível que também teremos o mesmo desta vez.

Escrito por Rik Henderson.