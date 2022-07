Programa de fidelidade PlayStation Stars lançado pela Sony

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sony anunciou uma nova iniciativa surpresa chamada PlayStation Stars, um esquema de recompensa gratuita para jogadores que, segundo ela, será lançado no final deste ano.

O esquema de adesão permitirá que os jogadores coletem recompensas participando de campanhas e eventos, jogando regularmente e ganhando troféus.

Estes prêmios podem ser pontos para compras na Loja PlayStation, colecionadores digitais (que não são NFTs ou de alguma forma ligados a uma Blockchain, foi confirmado), e muito mais.

Enquanto o check-in e o jogo de pelo menos um jogo mensal o manterá ativo, a Sony forneceu o exemplo de ser o primeiro jogador a ganhar um troféu de platina em uma determinada região em um jogo como potencialmente ganhando uma recompensa única.

Isso soa como uma idéia promissora, e tudo isso faz lembrar o sistema de Pontos de Ouro da Nintendo, concedido de forma semelhante por comprar jogos e jogá-los, embora a PlayStation Stars estivesse mais envolvida.

Para aqueles que jogam um monte inteiro, é provável que seja um bônus potencialmente bem-vindo no topo, enquanto aqueles que não estão tão comprometidos podem achar útil continuar jogando de tempos em tempos.

Ainda não temos uma data firme para o lançamento da PlayStation Stars, mas com um lançamento previsto para o final deste ano, de acordo com o post do blog que o anuncia, imaginamos que saberemos mais nos próximos meses.

Escrito por Max Freeman-Mills.