Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Western Digital anunciou uma versão oficialmente licenciada de seus consoles WD_Black SN850 NVMe SSD para PlayStation 5.

O cartão SSD vem com um dissipador de calor integrado e pode ser facilmente encaixado na porta de expansão M.2 por baixo da tampa da lâmina do PS5. Temos aqui um guia útil sobre como fazer isso.

Ela está disponível nos tamanhos 1TB e 2TB, portanto pode armazenar até 50 jogos adicionais PS5. A tecnologia PCI Gen4 significa que ambos os tamanhos podem atingir velocidades de leitura de até 7.000MB/s.

Embora a placa faça parte da série SN850 da marca, a licença oficial significa que foi testada e aprovada para uso na PlayStation 5.

"Estamos entusiasmados com esta nova jornada com a Sony Interactive Entertainment e com a oportunidade de trazer o drive licenciado oficialmente para os gamers PS5", disse o VP de soluções para o consumidor da Westerm Digital, Susan Park.

"A marca WD_Black da Western Digital foi criada para levar produtos de alto desempenho aos jogadores de todos os lugares. Combinado com esta parceria inovadora, nosso objetivo é aprofundar nosso compromisso atual de desenvolver soluções de armazenamento que melhorem a experiência de jogo para todos os gamers".

O WD_Black SN850 NVMe SSD para PS5 está disponível agora na própria loja online da Western Digital e chegará a outras lojas a partir de meados de agosto de 2022. A versão de 1TB para varejo por £179,99, e a edição de 2TB por £289,99.

Alternativamente, o padrão WD_Black SN850 com dissipador de calor também é compatível com o PS5 e está disponível agora também.

Escrito por Rik Henderson.