Sony confirma o Deus da Guerra Ragnarök em 9 de novembro de 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sony confirmou que o Deus da Guerra Ragnarök irá liberar em 9 de novembro de 2022, finalmente colocando para dormir os rumores de qualquer atraso que teria levado o jogo a 2023.

Um novo e muito breve trailer cinematográfico para o jogo confirma a data e apresenta um encontro inédito com um enorme inimigo lobo. A Sony e o estúdio Santa Monica também revelaram as edições de colecionador de Ragnarök.

Há uma edição de lançamento em um conjunto extra de peles para Kratos e Atreus, bem como uma opção de luxo digital adicionando alguns extras, mas o glamour é reservado para duas opções bem mais caras.

A edição Collector's Edition é composta de uma réplica de 16 polegadas da versão do jogo do martelo Mjolnir de Thor, juntamente com duas estátuas esculpidas e um conjunto de dados anões, além de uma caixa de aço para o jogo.

A edição Jötnar, ainda mais fantasiosa, oferece tudo isso, mais um mapa de pano, alguns pinos, uma trilha sonora em vinil e uma réplica lendária de um anel, fazendo uma enorme embalagem. As edições serão todas pré-compradas em 15 de julho, que é quando assumimos que receberemos informações sobre preços. Mas não espere que elas sejam baratas!

Você pode encontrar mais detalhes sobre as diferentes edições do jogo diretamente no blog da PlayStation.

Escrito por Max Freeman-Mills.