Metade dos jogos PS Plus classic PS1 são versões 50Hz PAL no Reino Unido

(Pocket-lint) - Os novos níveis PlayStation Plus já foram lançados no Reino Unido e os fãs de jogos retro podem ficar consternados ao saber que mais da metade dos jogos clássicos PSOne disponíveis para assinantes do PS Plus Premium são apresentados em suas formas PAL de 50Hz.

No entanto, a Sony confirmou que lançará "opções NTSC" para a maioria deles no futuro.

A questão com as versões PAL de 50Hz dos jogos é que eles tradicionalmente rodam mais lentamente do que seus equivalentes NTSC de 60Hz. Além disso, as TVs modernas de tela plana não estão preparadas para rodar títulos de 50Hz de forma eficaz.

Isso não foi um problema no caso dos televisores CRT britânicos, que eram PAL por sua natureza. Mas os televisores modernos funcionam melhor a 30Hz, 60Hz ou 120Hz, por isso as versões PAL dos jogos podem saltar quadros, gaguejar e, em geral, ter um desempenho ruim.

Ter a opção de tocá-los em 60Hz nativos melhorará muito isso, portanto.

A VGC informa que Ape Escape, Everybody's Golf, Jumping Flash, Kurushi, Syphon Filter, Wild Arms e Worms World Party funcionam todos em 50Hz atualmente, com apenas seis jogos já oferecidos em 60Hz.

Os jogos clássicos estão disponíveis apenas no nível mais alto do novo PS Plus, com assinantes Premium tendo acesso aos jogos PS1, PS2, PS3 e PSP ao lado de uma coleção de mais de 400 jogos PS4 e PS5.

Você pode ver a lista completa de jogos aqui.

Escrito por Rik Henderson.