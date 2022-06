Esta DIY PS5 Slim parece absolutamente fantástica

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você já deu uma olhada em sua PlayStation 5 e pensou que seria ideal se fosse apenas um pouco menor, você não é o único.

O console da Sony, quer você tenha a edição completa do disco ou a versão digital um pouco mais fina, é um behemoth absoluto que precisa desesperadamente da versão "Slim" que as PlayStations anteriores acabaram recebendo.

O YouTuber DIY Perks pegou essa idéia e a lançou, na forma de sua última construção PS5, que você pode assistir abaixo.

Tendo feito anteriormente novas capas para o PS5 e redesenhado seu visual inteiramente, desta vez ele fez um PS5 assustadoramente fino que depende de uma fonte de alimentação externa e de algum resfriamento de água engenhoso para manter seu volume a um nível mínimo.

O visual e a sensação do console é, naturalmente, completamente estranho ao próprio design da Sony, mas o que ele demonstra é que o coração da PS5 na verdade não é tão grande assim.

São os sistemas de alimentação e resfriamento que o tornam tão volumoso(muito parecido com o Xbox Series X), portanto, se você puder encolher esses sem perder sua eficácia, você pode ir para as corridas.

Se isto mostra algum tipo de modelo de como a Sony pode emagrecer seu console é bastante improvável nesta fase. A refrigeração da água tem seu lugar tanto em ambientes industriais quanto em ambientes de entusiastas, mas nunca foi implementada com sucesso em um console de consumo com boa razão, dadas as complicações que ela pode trazer.

Se alguma coisa, como você verá no final da construção, mover componentes fora da unidade da bancada realmente permite que você reduza esse tamanho, mas você ainda terá componentes volumosos para se esconder em um gabinete AV ou atrás de seu suporte de TV.

Ainda assim, é um projeto realmente divertido que é extremamente interessante de se ver desdobrar, por isso recomendamos vivamente que você confira o vídeo e o canal do DIY Perks.

Escrito por Max Freeman-Mills.