A Sony pode estar trabalhando em um controlador PS5 profissional

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sony demorou um pouco para que os jogadores tivessem mais opções do que apenas o controlador padrão DualSense em sua PlayStation 5, com controladores de terceiros ainda apenas começando a chegar ao mercado.

Sempre há demanda por controladores mais intensivos pró-estilo como o Scuf's Reflex, que adicionam botões de pás extras para um controle mais instantâneo, e parece que a Sony tem prestado atenção a isso.

Enquanto para o PS4 ele liberou um periférico para adicionar pás a um controlador normal, desta vez ele está trabalhando em seu próprio controlador de estilo profissional. A informação chega através do líder da indústria Tom Henderson.

Ele relata que a Sony poderá revelar o novo controlador no final de junho deste ano, e que ele terá pás, bem como componentes removíveis para facilitar o reparo, incluindo a capacidade de remover todo o componente do polegar em caso de deriva do bastão.

As paradas do gatilho e as seções opcionais de pega permitirão personalizar ainda mais a sensação de usar, embora ficaríamos surpresos se pudesse combinar com o padrão e a personalização de cores oferecidos por pessoas como Scuf.

Dito isto, a verdadeira chave será como é cara - os controladores Scuf são realmente caros, então a Sony poderia roubar uma marcha se ela pudesse oferecer uma opção de primeira mão que não quebre completamente o banco.

Escrito por Max Freeman-Mills.