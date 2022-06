Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Naughty Dog encerrou um ano ou mais de rumores confirmando que está trazendo um remake do primeiro jogo da série The Last of Us, agora chamado The Last of Us Parte 1.

Tivemos apenas um trailer apropriado para o jogo, mas ele foi acompanhado de muitos detalhes e discussões, então reunimos todos os fatos-chave sobre ele aqui mesmo para você.

Temos nosso primeiro olhar sobre o remake de The Last of Us como parte do Summer Games Fest em junho de 2022, que você pode assistir abaixo.

Ele termina com uma confirmação prática de quando o jogo será lançado no PS5: 2 de setembro de 2022, muito mais cedo do que poderíamos imaginar.

Curiosamente, The Last of Us Part 1 não parece estar chegando ao PS4, apesar de como a Parte 2 ficou bem naquele console mais antigo. Claramente, o Naughty Dog tem visado um hardware mais poderoso durante todo o seu desenvolvimento.

Isso significa que, por enquanto, ele só estará na PlayStation 5 se você for um jogador de console. Entretanto, ele também está chegando ao PC, embora não tão rapidamente - Neil Druckmann confirmou que o jogo sairá no PC logo após o lançamento da versão PS5.

O Último de Nós Parte 1 segue Joel Miller, um pai de luto que navega pelos restos da sociedade após seu colapso. O mundo é sufocado por uma perigosa doença aerotransportada que transforma as pessoas em zumbis sem mente ou pior, tornando as cidades lugares perigosos.

Ele é explorado por uma organização chamada Fireflies, que ainda tem esperança de que uma cura possa ser encontrada, e é convidado a escoltar uma jovem, Ellie, para atravessar o país. Ela parece ser imune à doença e eles precisam estudá-la para ter alguma esperança de uma vacina.

Os jogadores assumem o controle de Joel durante a maior parte do jogo enquanto ele tenta encontrar seu caminho através das cidades e do campo em seu caminho para os Fireflies, assolado às vezes por hordas de humanos infectados e nefastos que procuram explorar o caos do novo mundo em seu próprio benefício.

É um conto angustiante e um dos mais expressivos de todos os jogos, cheio de problemas morais e sombras de cinza, levando maravilhosamente à seqüência magistral, The Last of Us Part 2.

As comparações entre as cenas mostradas no primeiro trailer de The Last of us Part 1 e da versão remasterizada do jogo que saiu no PS4 estão provando que Naughty Dog está aparentemente errando no lado da fidelidade com esta refilmagem.

Alguns momentos são absolutamente idênticos em seu enquadramento e entrega, sendo a única diferença uma melhoria acentuada na fidelidade visual e animação facial.

Neil Druckmann disse que os desenvolvedores foram capazes de usar os dados originais de captura de movimento para se aproximarem muito mais das performances da vida real que capturaram, e você pode ver esse benefício já nos trechos em exposição.

Onde mais diferenças serão notadas na jogabilidade, onde as coisas devem se sentir muito mais como The Last of Us Part 2 em termos de fluidez e qualidade de animação, com seus movimentos sincronizados de forma mais suave.

Isto também significará que a IA inimiga é, espera-se, muito mais sofisticada, e poderia fazer com que algumas lutas mais emergentes.

Ainda não sabemos se o Cão Maroto mudou alguma sequência no processo - por exemplo, enfrentando uma das poucas críticas do primeiro jogo, redesenhando alguns de seus quebra-cabeças mais repetitivos de escada ou jangada. Por enquanto, no entanto, estamos assumindo que tudo ficará inalterado.

Você também pode ver no trailer que, como no pacote Remastered, o jogo incluirá o célebre Left Behind DLC que voltou a brilhar na vida de Ellie para mostrar um momento formativo em seu crescimento.

Escrito por Max Freeman-Mills.