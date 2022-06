O Último de Nós Parte 1 está chegando ao PS5 em setembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - PlayStation choveu em seu próprio desfile ao vazar acidentalmente um trailer completo para seu rumor de The Last of Us Part 1, presumivelmente apenas um pouco antes do show de abertura do Summer Games Fest.

O trailer apresenta um remake completo do jogo, que parece muito fiel a certos momentos-chave, mas representa um enorme passo em frente em termos de fidelidade visual. Ele também confirma a data de lançamento do jogo em 2 de setembro de 2022.

Ele também diz que o jogo foi desenvolvido para o PS5 desde o início, sugerindo que teremos altas resoluções e taxas de quadros para jogar, ao mesmo tempo em que, presumivelmente, a qualidade de áudio e a háptica do DualSense.

Se o jogo também chegará ao PS4 não está claro desde o trailer, embora The Last of Us Part 2 certamente parecesse soberbo naquele sistema mais antigo, então teoricamente ele poderia chegar ao hardware mais antigo. Ele também virá para o PC, marcando a primeira vez que o jogo estiver disponível naquela plataforma, embora essa versão venha a seguir em data posterior.

Isso seria interessante, pois seria a segunda vez que o jogo chegaria ao PS4, uma vez que foi remasterizado para o sistema no início de seu ciclo de vida.

Por enquanto, não temos nenhum detalhe oficial para acompanhar o trailer, já que o anúncio não é formal nesta fase, mas antecipamos a PlayStation e Naughty Dog dando mais detalhes muito em breve, quando algumas destas questões provavelmente serão esclarecidas.

Escrito por Max Freeman-Mills.