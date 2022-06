Deus da Guerra Ragnarok adiou para 2023, relatório de reclamações

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - God of War Ragnarok foi anunciado em setembro de 2020 e os fãs têm clamado por mais informações e, especificamente, por uma data de lançamento desde então. Tudo o que tivemos que fazer, no entanto, é que ele está chegando em 2022.

Agora pode haver uma razão para a Sony ter jogado suas cartas perto de seu peito, já que relatórios sugerem que o Ragnarok foi adiado para o próximo ano.

"Várias fontes européias" revelaram que o exclusivo da PlayStation deslizou para 2023.

Isso, segundo a Gamereactor, que também especula que a Sony poderia usar um novo estado de jogo mais tarde neste verão para confirmar a nova data de lançamento.

No entanto, antes de chorar para dentro de seus cornflakes, alguns outros luminários da indústria não estão tão certos do atraso prolongado.

Jason Schreier, da Bloomberg, postou no quadro de comentários da Resetera que suas fontes próximas não ouviram falar de nenhum grande contratempo no lançamento: "É difícil provar definitivamente um negativo, mas 'Alguém Que Conheceria em Primeira Mão' acabou de me dizer que não ouviu nada sobre um deslize para 2023, como fez 'Alguém Mais Que Poderia Conhecer em Segunda Mão'", escreveu ele.

Acho que vamos ter que esperar para ver.

Uma coisa é certa, se Ragnarok idoes deslizar para a próxima primavera, digamos, deixaria o PS5 e PS4 sem muitos exclusivos significativos de primeira viagem para a temporada de férias.

Escrito por Rik Henderson.