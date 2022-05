Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo fone de ouvido de realidade virtual da PlayStation é um lançamento antecipado e os desenvolvedores estão trabalhando duro para preparar mais de 20 títulos para o lançamento.

No entanto, o problema é que ainda não sabemos quando será essa data de lançamento.

O renomado leaker da Apple, Ming-Chi Kuo, tem algumas idéias, no entanto. Ele calcula que o PSVR2 entrará em produção em massa no segundo semestre deste ano, com 1,5 milhões de unidades sendo produzidas inicialmente.

Se isso se confirmar, então podemos esperar uma data de lançamento no primeiro trimestre de 2023.

(1/5)

Minha última verificação da cadeia de fornecimento sugere que a montadora e vários fornecedores de componentes do PS VR2 iniciarão a produção em massa com cerca de 1,5 milhões de unidades embarcadas no 2S22. A Sony poderá lançá-lo no 1T23, dependendo do cronograma de desenvolvimento dos títulos dos jogos PS VR2. pic.twitter.com/NIqFgg4Kjl- 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 30 de maio de 2022

A Sony transmitirá o próximo evento State of Play na quinta-feira, 2 de junho de 2022, e a marca confirmou que estaremos vendo "vários jogos em desenvolvimento para PlayStation VR2".

Saberemos mais sobre a data de lançamento no State of PlayStation VR2? O tempo dirá. Por enquanto, no entanto, uma coisa é certa: Os fãs do PlayStation VR têm muito o que se preocupar.

Escrito por Luke Baker.