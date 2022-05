Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um boato interessante que vem borbulhando há cerca de um ano é que Naughty Dog está trabalhando em um remake da PlayStation 5 do original The Last of Us.

O jogo aparentemente atualizaria o primeiro título no motor usado pela Parte II, e seria muito mais uma atualização do que a versão remasterizada que saiu para o PS4 alguns anos atrás.

Agora, de acordo com Jeff Grubb da GamesBeat, que se senta na ponta mais confiável da escala quando se trata de informações vazadas, o jogo deve ser lançado até o final de 2022.

O remake foi aparentemente iniciado de forma terceirizada, antes que o Naughty Dog assumisse o desenvolvimento depois de ter terminado o trabalho em The Last of Us Part II, o que faz sentido.

Agora, estamos chegando ao ponto em que quase todo leaker está apontando para uma data de lançamento para o remasterizador que fica no final do ano.

O que agora está claro nesta fase é o quanto de uma reimaginação do primeiro jogo poderemos ter. Embora o Naughty Dog possa estar simplesmente planejando uma atualização visual sem nenhuma jogabilidade ou mudanças de ritmo, é inteiramente possível que haja diferenças mais substanciais quando ela for lançada.

Quando tivermos notícias oficiais sobre o projeto ou a confirmação de que ele pode ser definitivamente esperado, também são questões em aberto nesta fase.

Escrito por Max Freeman-Mills.