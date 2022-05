Novas cores da tampa do console PS5 chegando no próximo mês

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony confirmou que mais cores de cobertura de console estão a caminho para a PlayStation 5, lançada em junho.

As cores são familiares - Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink são todas tiradas diretamente dos controladores DualSense que compartilham as mesmas paletas e devem permitir que você combine seu console com seu controlador de escolha.

As capas serão lançadas nos EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Bélgica, Holanda e Luxemburgo no dia 17 de junho, portanto, se você estiver em outras regiões, talvez tenha que esperar um pouco mais.

Uma gama vívida de Capas de Console PS5 em Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink estará disponível em regiões selecionadas a partir de junho de 2022: https://t.co/u4yqM3VA2x pic.twitter.com/CKcn2bS2Su- PlayStation (@PlayStation) 17 de maio de 2022

As capas do PS5 são muito fáceis de clicar e deslizar, e versões destas capas coloridas estarão disponíveis tanto para o disco quanto para as versões digitais do console, como você esperaria.

Anteriormente, as capas só vinham em preto e vermelho para complementar a edição padrão branca, portanto, esta é uma expansão bem-vinda da linha. Se a Sony alguma vez permitirá que os jogadores personalizem e peçam capas exclusivas é outra questão, no entanto.

Algumas versões de terceiros, como Dbrand 's Darkplates 2.0 estão disponíveis para aqueles que procuram obter um visual um pouco mais distinto para seu console, também.

Escrito por Max Freeman-Mills.