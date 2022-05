Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A AMD pode estar procurando um novo funcionário para trabalhar em um projeto para o potencial PS5 Pro da Sony, o acompanhamento esperado da base PlayStation 5 em que presumivelmente está trabalhando, com base na forma como lidou com a geração PS4.

O boato é proveniente de uma lista de empregos que a AMD publicou no LinkedIn, que descreve um papel no trabalho com os chips RDNA que alimentam os consoles PlayStation e Xbox, e descreve um "projeto de desenvolvimento de chips da próxima geração".

Embora não haja confirmação de que o chip seja destinado a uma nova versão do PS5, a linha do tempo seria relativamente consistente dado que o PS4 Pro saiu cerca de três anos após o PS4 básico, e estamos agora a caminho de dois anos com o PS5.

É claro que poderia estar trabalhando com a mesma facilidade em uma versão melhorada do Xbox Series X, embora uma que poderia acabar tendo um nome complicado de descobrir, mas mais fumaça está atualmente circulando em torno de um provável PS5 Pro.

Provavelmente teremos que esperar muito mais tempo antes de recebermos quaisquer dicas oficiais da Sony (ou Xbox) sobre seus planos para novas versões do PS5, e um fator enorme serão os problemas da cadeia de fornecimento que ainda estão afetando significativamente suas vendas do console.

Escrito por Max Freeman-Mills.