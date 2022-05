Agora você pode encomendar um controlador Scuf PS5 totalmente personalizado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os controladores personalizados da Scuf há muito tempo são itens de inveja para os jogadores, com seus botões de remos extras e botões de gatilho que ajudam tanto os profissionais quanto os aspirantes a melhorar seu jogo de formas pequenas, mas perceptíveis.

Agora está lançando uma nova onda de opções de personalização para seu mais recente controlador, o Reflex, que é sua própria atualização impressionante para o Dualsense do PS5.

O Reflex está disponível em ondas de estoque limitado há alguns meses, embora seja um verdadeiro desafio para realmente encomendar, mas agora está pronto para trabalhos totalmente personalizados, permitindo que você escolha a cor e o padrão de basicamente todos os elementos da almofada.

Desde a placa frontal até botões individuais e a cor de seus gatilhos, até o comprimento de seus bastões analógicos, isto permitirá que você obtenha uma correspondência exata para suas necessidades, dentro dos parâmetros em oferta:

32 cores da placa de face

9 cores de touchpad

9 cores de acabamento da chapa de face

6 cores de kit de botões

4 cores de bastão

Formatos de 2 polegares

2 alturas de baquetas

2 estilos de gatilho

7 cores de gatilho e pára-choques

7 cores D-pad

5 cores de criação/opções

2 cores de casa

Você pode conferir a suíte de personalização no site da Scuf aqui, e encomendar uma para você mesmo se tiver o dinheiro - o controlador fica cada vez mais caro à medida que você ajusta as coisas, no entanto, sem surpresas.

Estaremos testando um Reflexo totalmente pronto também muito em breve, portanto fique de olho em nossa revisão completa no devido tempo.

Escrito por Max Freeman-Mills.