Problemas de fornecimento do PS5 atingem as vendas à medida que as remessas lutam

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony revelou que enviou muito menos consoles PlayStation 5 no último ano do que o anteriormente visado.

Ela anunciou que dois milhões de PS5s foram enviados no último trimestre financeiro (até o final de março de 2022), elevando o total para o ano fiscal de 2021 para 11,5 milhões. Isso fica consideravelmente aquém da meta esperada de 14,8 milhões.

No entanto, isso ainda significa que o departamento PlayStation enviou até o momento 19,3 milhões de consoles PS5 no total até o momento - tudo isso sob contratos de fornecimento.

E deve haver melhores notícias para aqueles que ainda lutam para conseguir o PlayStation 5 ou PS5 Digital Edition nos próximos meses, a Sony prevê que venderá significativamente mais consoles neste ano fiscal - cerca de 18 milhões de unidades.

Quanto à PlayStation 4, ela está definitivamente em seus últimos passos. A empresa revelou que apenas 100.000 unidades foram enviadas no último trimestre. Embora as vendas de jogos de última geração ainda estejam indo bem, considerando que 117 milhões de PS4s ainda estão em circulação.

A Sony também lançará em breve sua extensão ao PS Plus, com novas camadas adicionadas à configuração existente. Isso poderia resultar em uma aceitação ainda maior do serviço, que já está indo bem com 47,4 milhões de assinantes cotados a bordo.

Escrito por Rik Henderson.