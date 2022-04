Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony está pedindo aos desenvolvedores de jogos PlayStation que criem testes de tempo de seus novos jogos para oferecer aos assinantes do PlayStation Plus Premium.

A nova camada do PS Plus estará disponível a partir de junho e os testes de jogos com tempo limitado fazem parte de seu pacote de benefícios. Portanto, os estúdios terão que criar uma versão de teste de cada novo lançamento que permita aos membros jogar pelo menos duas horas de cada novo título.

Isto é supostamente para todos os jogos com um valor de atacado de $34 ou superior (cerca de £27) - portanto, essencialmente cada novo lançamento importante na PlayStation 5 e PS4.

A informação vem do Game Developer, que também cita suas fontes como dizendo que os novos requisitos não são retroativos. Você não verá uma enchente de jogos mais antigos recebendo edições de time trial, por exemplo.

E, há flexibilidade nas regras, é afirmado. Os desenvolvedores têm até três meses após a liberação para emitir sua versão de teste, e os testes com tempo limitado podem ser retirados após 12 meses da liberação.

É claro que tudo isso pode ter impacto em estúdios menores e criadores de jogos que não estão operando com grandes orçamentos, mas que querem lançar seu jogo a um preço maior. Não menos importante, um jogador poderia optar por não comprar um título após algumas horas de jogo.

Os recursos para criar o time trial também podem ser apertados.

Ainda assim, somente os do PS Plus Premium serão beneficiados, e considerando que custará £13,49 / $17,99 / EUR16,99 por mês no lançamento, poderia ser um pequeno pool inicialmente.

