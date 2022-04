Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony anunciou que o suporte à Taxa de Atualização Variável (VRR) será lançado na PlayStation 5 esta semana através de uma atualização de software. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o recurso, inclusive por que ele é importante.

Sincroniza a taxa de atualização do display com a saída gráfica do PS5.

Melhora o desempenho visual

Seu PS5 deve ser conectado a uma TV ou monitor compatível com HDMI 2.1 VRR

Em um post de blog, a Sony explicou como o VRR funciona no PS5: "Em TVs e monitores de PC compatíveis com HDMI 2.1 VRR, o VRR sincroniza dinamicamente a taxa de atualização da tela com a saída gráfica do console PS5", escreveu Hideaki Nishino, da Sony. "Isto melhora o desempenho visual dos jogos PS5 ao minimizar ou eliminar artefatos visuais, tais como problemas de compactação de quadros e rasgamento da tela".

Quer saber mais sobre o VRR? Veja o guia detalhadoda Pocket-lint sobre taxas de atualização variáveis, em termos de tecnologia de jogos de TV, aqui.

A VRR chegará globalmente através de uma atualização do PS5 a partir da semana de 25 de abril.

Certifique-se de estar conectado à internet para receber a atualização

Depois de receber a atualização, o VRR será habilitado para jogos suportados

A atualização do software com suporte a VRR será lançada globalmente a partir da semana de 25 de abril de 2022, enquanto jogos selecionados terão suporte a VRR nas "próximas semanas", de acordo com a Sony.

Os seguintes jogos suportarão o VRR no PS5:

Sala de jogos do Astro

Call of Duty: Vanguarda

Call of Duty: Guerra Fria das Operações Negras

Destino 2

Devil May Cry 5 Special Edition

Sujeira 5

Godfall

O Homem-Aranha da Marvel Remasterizado

O Homem-Aranha da Marvel: Miles Morales

Ratchet e Clank: Rift Apart

Vila Malvada Residente

As Pequenas Tina's Wonderlands

O Seis Cerco Arco-íris de Tom Clancy

Tribos de Midgard

O VRR deve ser ativado em configurações para jogos não suportados

Ir para a tela de saída de vídeo em Configurações (veja abaixo as instruções passo a passo)

Sim. A Sony permitirá que você aplique o VRR a jogos que não o suportam - mas ele deve ser habilitado nos ajustes do seu PS5. O Nishino da Sony disse que seus resultados podem variar "dependendo da TV que você está usando, do jogo que você está jogando e do modo visual que você selecionou para um jogo em particular (se ele suportar vários modos)".

Em seu PS5, navegue para Configurações > Tela e Vídeo > Saída de Vídeo > VRR

A partir da tela de saída de vídeo no menu de configurações do seu PS5, você pode encontrar o VRR e, se quiser, alternar para 'Aplicar a jogos não suportados'. Caso contrário, o VRR é um recurso automático em seu PS5 para jogos suportados.

Próximos jogos para PC: Os melhores jogos novos que se esperam em 2022 e além Por Adrian Willings · 26 Abril 2022

Com a implementação do suporte ao VRR, a Sony está alcançando os consoles Xbox Series X/S da Microsoft, ambos oferecendo um recurso VRR. A Sony disse pela primeira vez em março de 2022 que um recurso VRR estava chegando em breve.

Confira esta página da Sony sobre VRR para obter mais detalhes.

Escrito por Maggie Tillman.