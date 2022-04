Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony tem aparentemente entrado em contato com os usuários para informá-los como suas mudanças planejadas para PlayStation Plus afetarão seus membros e para assegurar-lhes que a escolha de um novo nível será simples de ser alcançado.

Sabemos que a Sony colocará os usuários atualmente assinantes do PS Plus padrão em seu novo nível PS Plus Essential quando a mudança entrar em ação, mas eles não ficarão presos a isso até que seu tempo se esgote - você aparentemente será capaz de atualizar para um nível superior à medida que for avançando.

A Sony diz no e-mail que isto precisará que você "pague a diferença entre o plano atual e seu novo plano, ajustado para o tempo restante de sua assinatura", o que é uma maneira um pouco pouco pouco obscura de dizer as coisas.

Esperamos que isso signifique que você pague a diferença a cada mês, e não como uma taxa única, ou que as pessoas que empilharam suas assinaturas por um par de anos possam ser afundadas.

Você pode ler o e-mail completo no post em ResetEra, mas você imagina que receberemos uma explicação completa da Sony sobre como as coisas funcionarão antes que as mudanças ocorram em junho deste ano.

squirrel_widget_172116

Escrito por Max Freeman-Mills.