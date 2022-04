Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Desde que a Sony anunciou sua extensão para o PlayStation Plus , que está chegando em junho, surgiram muitas dúvidas sobre os jogos que farão parte da biblioteca de "até 400" títulos.

Alguns foram revelados durante o anúncio no final de março, incluindo Marvel's Spider-Man e Spider-Man: Miles Morales, mas tirando Mortal Kombat 11, poucos outros jogos de terceiros foram mencionados.

Ouvimos dizer que, ao contrário do Xbox Game Pass equivalente da Microsoft, não há planos para adicionar lançamentos no primeiro dia , mas e o resto?

Bem, de acordo com o chefe do PlayStation , Jim Ryan, teremos que esperar um pouco mais para descobrir. No entanto, ele afirmou que será apoiado por todos os principais editores e muitos outros: "Vou me esforçar um pouco para entrar nesse, mas posso dizer gratuitamente que temos uma participação massiva de editores neste programa ", ele respondeu a uma pergunta relacionada no PlayStation Podcast Oficial (conforme relatado pelo VGC ).

"Temos todos os grandes nomes presentes."

O PS Plus será dividido em três níveis em junho, com o serviço de jogos em nuvem PlayStation Now incorporado ao plano mais caro.

Haverá PS Plus Essentials, que é basicamente o mesmo que o serviço de assinatura PlayStation Plus existente, com PS Plus Extra e Premium adicionados. Eles oferecem benefícios adicionais por taxas de adesão cada vez mais altas.

Ambos incluirão acesso a uma biblioteca de até 400 jogos clássicos e recentes dePS5 e PS4, com o nível Premium também oferecendo acesso a jogos na nuvem (para que você não precise baixá-los se não quiser) e um add- na biblioteca de PS3, PS2, jogos originais de PlayStation e PSP.

Escrito por Rik Henderson.