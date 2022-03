Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora o chefe da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, tenha revelado que não adicionará lançamentos do primeiro dia aos seus novos níveis do PlayStation Plus , existem alguns jogos importantes que estarão disponíveis na expansão do serviço em junho.

Juntamente com os detalhes sobre os preços e planos, a própria PlayStation confirmou vários títulos triple-A que estarão disponíveis para os proprietários dePS5 e PS4 que fizerem uma assinatura PS Plus Extra ou Premium.

Isso incluirá o Homem-Aranha da Marvel e sua pseudo-sequência Homem-Aranha: Miles Morales .

Death Stranding também estará disponível entre os até 400 jogos para download em oferta, assim como Mortal Kombat 11, God of War e Returnal.

Embora os formatos específicos ainda não tenham sido confirmados, Returnal é um exclusivo do PlayStation 5, então esperamos que os jogos da atual geração do Homem-Aranha também façam parte do novo serviço sem custo adicional.

Outros jogos serão sem dúvida revelados antes do lançamento do novo PS Plus em junho. Se estivéssemos apostando em gente, colocaríamos uma nota de cinco em Demon's Souls também na lista.

O restante será composto por jogos de PS4 e PS5, tanto clássicos quanto mais recentes.

Os novos níveis do PS Plus serão Essential, que é efetivamente o mesmo que a oferta paga atual; Extra, que dá acesso a até 400 jogos para download; e Premium, que adiciona centenas de jogos PS3, PS2, PlayStation original e PSP para jogar na nuvem ou baixar quando aplicável (como o PS Now, que se fundirá com o Plus).

A assinatura mensal do PS Plus Extra começa em £ 10,99 / $ 14,99 / € 13,99, enquanto o PS Plus Premium começa em £ 13,49 / $ 17,99 / € 16,99 por mês.

Escrito por Rik Henderson.