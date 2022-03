Não espere jogos PS5 do primeiro dia no novo PS Plus

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os planos da Sony para um PlayStation Plus relançado e substancialmente expandido estão fazendo ondas desde que foram detalhados ontem, e uma das informações mais interessantes veio por meio de uma entrevista de Jim Ryan.

Falando ao Gamesindustry.biz , ele revelou muitos detalhes sobre como a Sony está abordando a mudança em seu serviço de assinatura, com o espectro óbvio em segundo plano sendo o Xbox Game Pass da Microsoft.

Um ponto importante de comparação entre as bibliotecas de jogos que cada uma oferecerá gira em torno da questão das datas de lançamento - o serviço da Microsoft obtém seus jogos originais sem custo extra no momento em que estão disponíveis, de Forza Horizon 5 e Halo Infinite a Starfield quando chega.

Essa não é a abordagem que a PlayStation irá tomar, de acordo com Ryan: "Esta não é uma estrada que percorremos no passado. E não é uma estrada que vamos seguir com este novo serviço."

"Sentimos que se fizéssemos isso com os jogos que fazemos no PlayStation Studios, esse ciclo virtuoso seria quebrado. O nível de investimento que precisamos fazer em nossos estúdios não seria possível, e achamos que o efeito sobre a qualidade dos jogos que fazemos não seria algo que os jogadores querem."

Isso faz parecer bastante definitivo por enquanto que você não terá acesso gratuito no dia do lançamento, por exemplo, God of War Ragnaök quando for lançado, mas Ryan não é tão definitivo, confirmando que "as coisas podem mudar muito rapidamente nesta indústria", então a abordagem do PlayStation pode mudar no futuro.

