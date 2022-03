PS5 Pro pode ser lançado já em 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os rumores de uma atualização para o PlayStation 5 estão aumentando, com um modelo PS5 Pro que está nos planos da Sony.

Além disso, o relatório mais recente afirma que pode até ser lançado no próximo ano, com o PlayStation supostamente procurando preencher a divisão de poder entre oPS5 e o Xbox Series X , até mesmo superá-lo.

O canal RedGamingTech do YouTube afirma que ouviu de fontes que um PS5 pro está de fato em andamento e que a Sony está mirando uma data de lançamento no final de 2023. Se isso cair, será no início de 2024, diz.

Isso realmente faz sentido. Corresponde à diferença de lançamento entre o PS4 inicial e o PS4 Pro reforçado - três anos, mais ou menos - e permite que os problemas atuais de falta de chips diminuam.

Há também um bom argumento para a necessidade de um modelo Pro PlayStation 5. Embora excelente, o PS5 existente tem uma ligeira desvantagem de GPU - 10,3 TFLOPS em 36 CUs em comparação com 12 TFLOPS em 52 CUs. E isso geralmente resulta em disparidades de resolução entre os dois consoles quando se trata dos mesmos jogos.

O muito elogiado suporte ao ray tracing também falhou em ser tão empolgante quanto o esperado anteriormente, com a maioria dos jogos oferecendo uma opção RT apenas ao custo de resolução e/ou taxa de quadros.

Depois, há o suporte a 8K que o PlayStation falou originalmente (Xbox também, para ser justo). Parecia um sonho naquela época e ainda mais agora.

Todas essas coisas (além de 8K, provavelmente) podem ser abordadas por um PS5 Pro e temos certeza de que será um grande sucesso entre os jogadores de poder.

Escrito por Rik Henderson.