O PS Plus está inativo? Jogos PS5 e PS4 voltando a ficar online novamente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O PlayStation Plus caiu durante grande parte de hoje. No entanto, os proprietários dePS5 e PS4 em todo o mundo agora estão vendo o serviço voltar a ficar online.

Os problemas começaram no início desta manhã (horário do Reino Unido) e afetaram os usuários que baixaram e instalaram o novo software do sistema em seus consoles.

Tivemos problemas com Grand Theft Auto Online e FIFA 22, não conseguindo acessar os modos de jogo multiplayer online em ambos. Mas ambos estão aparentemente funcionando novamente.

No caso do FIFA 22, voltávamos para a tela do menu do Ultimate Team toda vez que tentávamos iniciar uma partida (em todos os modos multiplayer). O GTA Online apresentou um problema ainda maior - alegou que nem tínhamos uma assinatura ativa do PS Plus.

O mesmo problema foi amplamente relatado para vários outros jogos online e por muitos usuários.

A PlayStation ainda não comentou sobre a interrupção ou por que aconteceu. Sua conta no Twitter de atendimento ao cliente no Reino Unido, @AskPS_UK , não foi atualizada desde que afirmou que estava "consciente de que alguns jogadores estão enfrentando problemas com a funcionalidade do PlayStation Plus" nas respostas aos jogadores preocupados.

O novo software do sistema foi disponibilizado pela primeira vez hoje, quarta-feira, 23 de março de 2022. Ele adiciona controle de voz, melhorias na interface do usuário e várias correções.

Obtenha preços inacreditáveis em jogos digitais como FIFA 22 no Gamivo Por Pocket-lint International Promotion · 13 Outubro 2021 Esta loja brilhante tem chaves digitais à venda para todos os maiores jogos.

Escrito por Rik Henderson.