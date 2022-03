Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um blog oficial da PlayStation confirma: a taxa de atualização variável (VRR) está chegando ao PS5 "nos próximos meses" - então, em meados de 2022, aqueles com TVs compatíveis poderão se beneficiar do recurso para visuais mais suaves e consistentes.

Então, o que é VRR? É uma tecnologia HDMI que permite que uma TV ou outro monitor adapte sua taxa de atualização automaticamente (e em tempo real) para corresponder à taxa de quadros emitida por um console ou PC compatível - neste caso, o console principal da Sony.

Como tal, você precisará de uma conexão HDMI 2.1 e TV ou monitor compatível para poder se beneficiar deste próximo recurso no PS5. O que você não precisa, no entanto, é um jogo explicitamente compatível - o recurso VRR do PS5 destina-se a funcionar com qualquer título no catálogo do PlayStation (algo que você poderá desativar no caso de problemas visuais).

Esta é uma ótima notícia, pois deve reduzir o rasgo da tela e os problemas visíveis de taxa de quadros que às vezes você pode pegar, proporcionando uma melhor experiência de jogo em todos os aspectos. A Sony PlayStation diz que "a jogabilidade em muitos títulos do PS5 [será] mais suave à medida que as cenas são renderizadas instantaneamente, os gráficos parecem mais nítidos e o atraso de entrada é reduzido".

Não há uma data exata sobre o que significa "nos próximos meses", mas esperamos que o recurso seja lançado no verão de 2022. Bem a tempo de empacotar um desses grandes sucessos futuros, sem dúvida.

