Polyphony pede desculpas depois de consertar longa interrupção do Gran Turismo 7

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Gran Turismo 7 está de volta online após cerca de 30 horas sem que os jogadores possam acessar a grande maioria de seus modos, com o desenvolvedor Polyphony Digital pedindo desculpas pelo período de manutenção inesperadamente longo que impôs.

O jogo deveria estar inativo por algumas horas enquanto era atualizado para a versão 1.07 no início desta semana, mas o período de manutenção se estendeu com apenas uma atualização do desenvolvedor para dizer que um erro estava fazendo as coisas demorarem mais.

Isso chamou mais atenção para o fato de que os requisitos sempre online do jogo significam que apenas suas corridas de arcade podem ser jogadas sem uma conexão com a Internet ou enquanto seus servidores estão inativos. Isso significa que mesmo uma cópia de disco não implica necessariamente acesso ao jogo incondicionalmente.

Agora que o problema foi corrigido com uma nova versão, 1.08, a Polyphony publicou uma postagem no blog do criador do jogo , Kazunori Yamauchi, para se desculpar pela interrupção e explicar um pouco.

Embora os poucos detalhes técnicos sejam interessantes, o post também aborda as reclamações da comunidade após a atualização anterior ter reduzido os créditos que certas raças ganham, em um impacto percebido na abordagem dos jogadores para ganhar dinheiro no jogo.

Esse processo é lento, com carros mais caros que os títulos anteriores do Gran Turismo, e está sendo atacado como uma tática potencial para conduzir microtransações. No entanto, Yamauchi afirma no post que a longa vida útil do jogo em breve verá eventos rotativos que permitirão implicitamente que os jogadores ganhem créditos com mais facilidade sem triturar as mesmas corridas repetidamente.

Ele não detalha essas mudanças em nenhuma especificidade, mas é bom ver que o desenvolvedor está pelo menos ciente das preocupações vindas de seus jogadores mais dedicados. Dito isso, pedir aos jogadores que esperem e observem a trajetória do jogo "de um ponto de vista de um prazo um pouco mais longo" pode ou não ser brilhante.

Obtenha preços inacreditáveis em jogos digitais como FIFA 22 no Gamivo Por Pocket-lint International Promotion · 13 Outubro 2021 Esta loja brilhante tem chaves digitais à venda para todos os maiores jogos.

Escrito por Max Freeman-Mills.