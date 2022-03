Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Gran Turismo 7 finalmente saiu e, com anos de tempo desde a última entrada numerada na franquia de jogos de corrida do PlayStation, tem sido brilhante voltar ao seu mundo detalhado de peças de carros e corridas.

Embora o jogo tenha um sistema de integração bastante eficaz que o deixa atualizado de maneira agradável e suave, com uma classificação lenta dos carros que você pode comprar e ganhar e as corridas em que pode participar, ainda há tantas partes diferentes que pode levar algum tempo para se acostumar. Aqui estão algumas dicas para aproveitar ao máximo suas primeiras horas com o GT7.

Quando você inicia o GT7, você recebe alguns níveis diferentes de assistência e, infelizmente, apenas a opção de nível mais alto permite que você freie sozinho - os outros dois têm frenagem automática por padrão. Isso pode ser alterado antes mesmo de você começar sua primeira corrida, e recomendamos pelo menos tentar sem ele.

Ser capaz de frear sozinho é a chave para obter tempos mais rápidos, pois o jogo explicará a você em breve, portanto, aprender a dirigir sem essa assistência importante é um grande passo. Se você está usando com prazer, isso obviamente não é problema, mas nós realmente recomendamos que você tente ficar sem ele.

Após suas primeiras corridas no jogo, você terá acesso ao Centro de Licenças, um local no jogo onde você pode enfrentar desafios curtos para ganhar licenças sucessivas para provar sua habilidade de dirigir. É basicamente uma escola de condução de carros de corrida e, embora comece devagar, vale a pena perseverar.

Por um lado, cada licença que você concluir lhe dará um belo carro de presente para brincar, mas os desafios realmente ajudam você a aprender a mecânica das corridas mais rapidamente. No PlayStation 5, pelo menos, os tempos de carregamento significam que eles são fáceis de percorrer e tentar novamente, por isso recomendamos que eles experimentem.

GT7 apresenta The Cafe, um novo local no seu mapa que é basicamente a principal questline do jogo (por assim dizer). Você pode visitá-lo a qualquer momento para pegar um Livro de Menus, que efetivamente lhe dá algumas metas para completar, e retornar a ele quando tiver marcado as caixas certas.

Isso pode ser ajustar um carro ou conseguir alguns pódios, mas de qualquer forma ajudará você a aumentar sua coleção automotiva e também lhe dará um foco útil ao começar. Também há personagens para conversar, cada um oferecendo algumas curiosidades sobre carros, então é uma ótima maneira de passar seu tempo no jogo.

Quando você conduz uma corrida limpa no Gran Turismo 7, sem colisões ou contato com outros carros, você recebe um bônus de 50% nos créditos concedidos no final. Isso significa que muitas vezes é melhor correr limpo e ficar em segundo lugar do que conseguir o primeiro lugar físico e conquistar o primeiro lugar, ao contrário de um piloto mais frio como o Forza Horizon 5 .

Via de regra, correr limpo é mais recompensador a longo prazo do que ser um valentão na pista, e isso vai te levar mais longe para cronometrar suas ultrapassagens corretamente e evitar derramar fora da pista, então recomendamos que você abandone qualquer sensibilidade arcade e corra como se fosse a vida real.

Depois de desbloqueá-lo depois de algumas corridas, você poderá visitar o Brand Central, um showroom onde você pode comprar carros novos feitos em ou depois de 2001, e mesmo que você não tenha créditos para comprar um supercarro por um tempo , recomendamos entrar para dar uma olhada.

Parte da alegria do Gran Turismo está em apenas olhar para os melhores carros recriados com perfeição, e aqui você poderá ver os carros dos seus sonhos em gloriosas altas resoluções. Eles são impressionantes, você pode vê-los em lindas cenas fotográficas sem ter que comprá-los, e é uma ótima maneira de se lembrar dos tipos de passeio que você poderá dirigir depois de algum tempo no jogo.

O GT7 não possui dezenas de visualizações de câmera diferentes para selecionar, aderindo a apenas cinco, mas recomendamos que no início você alterne um pouco entre elas e tente dirigir com elas para descobrir qual você mais gosta. Para nós, a câmera do cockpit sempre parecerá a mais fundamentada e real, por exemplo.

Dito isto, a câmera de perseguição atrás do seu carro permite que você tenha a melhor visão do ambiente ao seu redor e também mostra os visuais do jogo da melhor maneira possível, então se você quiser mais uma demonstração visual, é uma ótima opção. O que você mais gosta, certifique-se de realmente experimentá-los todos.

Escrito por Max Freeman-Mills.