(Pocket-lint) - Graças a algumas escavações cuidadosas, foi confirmado que as versões mais recentes do excelente controle PS5 da Sony, o DualSense, receberam algumas atualizações reveladoras desde que a versão original foi lançada ao lado do console.

O DualSense recebeu algumas novas cores no início deste ano, na forma de rosa, roxo e azul, e uma recente desmontagem dessas versões pelo YouTuber TronicsFix revelou que elas não são as mesmas que alguns de nós usamos há 18 anos. meses ou assim.

De fato, a Sony parece ter feito algumas mudanças bem-vindas, incluindo em particular o espessamento de uma mola em cada gatilho para melhorar sua durabilidade. Os gatilhos de força do DualSense são incríveis quando os jogos os usam corretamente, mas há relatos de que eles podem se desgastar, então esse é um ótimo ajuste.

Também estão mudando alguns pequenos detalhes em torno dos manípulos analógicos, outro ponto comum de falha, mas as molas do gatilho são a faceta mais importante. Eles não mudaram quando o DualSense saiu em vermelho ou preto, então também é uma adição recente.

Esperamos que a mudança esteja sendo aplicada a todas as cores do novo controlador DualSense agora, para garantir que você possa obter a construção potencialmente mais confiável, independentemente do estilo que você escolher, mas não há nenhuma palavra oficial da Sony em nenhum dos esta.

Escrito por Max Freeman-Mills.