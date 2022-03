Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Procurando um PlayStation 5 indescritível? A EE tem alguns em estoque para seus clientes no Reino Unido .

Melhor ainda, a rede está oferecendo a capacidade de distribuir o custo da sua compra do PS5 ao longo de um ano, com 11 pagamentos sem juros.

Um pacote PS5 com o jogo Horizon Forbidden West - o único pacote no site no momento da redação deste artigo - custa £ 52 por mês, por exemplo, com um custo inicial de £ 20, totalizando £ 592 em .

Você também pode comprar o mesmo pacote imediatamente - embora custe 99 pence a mais do que o acima, no total de £ 592,99.

Obtenha preços inacreditáveis em jogos digitais como FIFA 22 no Gamivo Por Pocket-lint International Promotion · 13 Outubro 2021 Esta loja brilhante tem chaves digitais à venda para todos os maiores jogos.

Não há edição digital do console disponível na EE, porém, é PS5 apenas com unidade de disco.

A EE também não está marcando preços aqui, o que é bom de ver, pois a versão em disco do PS5 sozinha custaria £ 549 de qualquer maneira, enquanto o jogo normalmente custaria outros £ 69,99.

Tem sido notoriamente difícil obter um PlayStation 5 desde que o console foi lançado há mais de um ano, então esta é uma oportunidade rara.

A oferta de próxima geração da Sony tem uma demanda particularmente alta graças a uma série de jogos exclusivos, como os que faltavam no Xbox Series X da Microsoft .

Aja rápido, pois duvidamos que esse estoque dure por muito tempo!

Escrito por Mike Lowe.